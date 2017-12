Kansalaistorille odotetaan 50 000:ta ihmistä – poliisin mukaan turvajärjestelyt viime vuoden malliin

Hän kehottaa yleisöä tulemaan paikalle julkisilla kulkuneuvoilla, sillä juhla aiheuttaa muutoksia liikenteessä. Esimerkiksi Mannerheimintie on suljettu liikenteeltä Helsinginkadun ja Arkadiankadun väliltä kello 21.30–01.00.

Kansalaistorin juhlapaikalle on uudenvuodenaattona tarjolla kolme sisäänkäyntiä. Niistä kaksi on Mannerheimintien puolella Musiikkitalon ja Kiasman välissä ja yksi Töölönlahdenkadulla. Muut Kansalaistorille johtavat kulkuväylät on suljettu.