Kansallisteatterin lavan täyttää viikonloppuna huikea sirkus, joka pelasti esiintyjät syrjäytymiseltä: "Heillä on mieletön potentiaali ja energia"

Koko kansan sirkuskoulu

Circolumbia-ryhmän taiteellinen johtaja Felicity Simpson on entinen sirkusesiintyjä ja hän oli perustamassa vähäosaisten sirkuskoulua, joka on nykyisin Kolumbian valtiollinen sirkuskoulu. Koulusta on kasvanut kansainvälisiä sirkustaitelijoita.

– Me uskomme, että sirkus on yksi vaihtoehto. Lapset, joilla ei ole akateemista koulutusta ovat sopivampia tähän uskomattomaan elämäntapaan. Heillä on mieletön potentiaali ja energia. Meidän tehtävä on kanavoida se uraan ja esitykseen, sanoo Simpson.