Kansanedustaja ällistyi: Tarjoamani työ ei kelvannutkaan heikosti menestyvälle yrittäjälle – "Ei ollut arvojen mukaista"

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mukaan hänelle hakemuksia on tullut "parisenkymmentä". Heinonen kertoi tänään Twitterissä, että hän oli saanut työtarjouksen yrittäjältä ja vastannut viestiin, että on erittäin kiinnostunut henkilön tarjoamasta mainossuunnittelusta. Tuleva käänne kuitenkin yllätti.

Suurin osa hakemuksista asiallisia

– Ne ovat olleet hyvin asiallisia. Kovan luokan korkeasti koulutettuja henkilöitä, joilla on monipuolinen työura. He olisivat monet hyvin voineet työskennellä eduskunnassa. Ihmettelen, jos tällaisella kokemuksella ei löydy töitä, kun noususuhdanteessa syntyy uusia työpaikkoja. Ehkä osassa viesteissä oli kyllä sellainen sävy, että ne on lähetetty "nyt kun on pakko."