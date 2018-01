Kansanedustaja Arja Juvonen huolissaan: ”Vanhustenhoidosta tulossa huutokauppaa”

Kotona hoidettavien vanhusten määrä on lisääntynyt todella paljon, mutta hoitajien määrä on vähentynyt.

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan kotihoidon tila on Suomessa kriisiytynyt. Paavola perustaa väitteensä siihen, että hoitajilla on niin vähän aikaa per potilas, ettei voida puhua hoidosta vaan ylläpitämisestä.