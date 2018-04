Kansanedustaja Lepomäki: "Miksi lähtöpalkan pitää olla erilainen paperimiehellä ja varhaiskasvatuksen opettajalla?"

Lepomäki ei ymmärrä sitä, miksi lähtöpalkan pitää olla erilainen paperimiehelle ja toisaalta vaikkapa varhaiskasvatuksen opettajalle. Miksi työehtosopimuksissa (tesseissä) otetaan kantaa siihen, että jompi kumpi työ on arvokkaampaa. Päinvastoin, kyllähän se on siitä ihmisestä ja työstä on kiinni, Lepomäki ihmettelee.

"Miten hallitus voi tavoitella matalampaa palkkaa ihmisille?"

– On ihmeellistä, että vuonna 2015 Suomessa on vielä hallitus, joka tavoittelee ihmisille alempaa palkkaa. Kyllä meidän pitäisi tavoitella jokaiselle ihmiselle parempaa palkkaa, Lepomäki sanoo.

– Jos ei halua sopia toisin, niin se oikeus pitäisi olla ihmisellä itsellään. Ja kyllä näkisin, että meillä pitää olla vähimmäispalkka laissa, jolloin estettäisiin ihan räikeitä väärinkäyttötilanteita. Se on vähemmän ongelmallisempi asia kuin, että meillä on käytännössä kaikki työehdot lukossa, Lepomäki sanoo.

"Kabineteissa kähmiminen ei ole tätä päivää"

– Se on tärkeä osa tätä meidän demokratiaa, että me ymmärrettäisiin vähän paremmin miten politiikka toimii. Näin me osaisimme äänestäjinäkin asettaa niitä oikeita odotuksia. Me tarvitsisimme Suomessa paljon nykyistä avoimempi keskustelukulttuuri. Se auttaisi kaikkia puolueita kertomaa, että mikä on se puolueen tahtotila, sen sijaan, että yritetään mahdollisimman hiljaa hiippailla sen konsensuksen ympärillä, Lepomäki sanoo.