Kansanedustajan isoisän isän hurja tarina punaisten johtajana: "Hän maksoi vakaumuksestaan kovan hinnan"

"Evert yritti estää huliganismia"



Viime hetkellä pako Viipurista Pietariin



Kirje pojalle Leningradista



"Mitä tulee armahdusanomukseen, on sekin ulkopuolella kaikkien mahdollisuuksien. Pyytääkseni armoa minun olisi ensin pitänyt tehdä jokin vastaava rikos. Se, että olin Suomen Työväenluokan mukana vaatimassa työläisillekin, siis omalle luokalleni elämisen oikeuksia, ei ole rikos, eikä koskaan voikaan sellaiseksi tulla. Jos nyt lähtisin pyytämään armoa niiltä, joiden elämäntehtävänä on jo kauan ennen vuotta 1918 ja sen jälkeen ollut minun vainoamiseni ja tuhoamiseni sen vuoksi, että olen työväenluokan oikeuksia puolustanut, niin olisi se teko, jota saisin hävetä koko elämäni ajan. En koskaan sen jälkeen voisi katsoa yhtään rehellistä työläistä silmiin. Ei, sellainen on kokonaan minun oikeudentuntoni ulkopuolella! Ja jos asiaa ajattelet, niin huomaat minun olevan täysin oikeassa. Kuulun työväenluokkaan, tunnen sen kärsimykset ja huolet henkilökohtaisesti, tiedän miten välttämätöntä on taistelu sen elämänehtojen perinpohjaisen parannuksen puolesta, siksi pysyn asialle uskollisena. Minulla on takanani lähes viidenkymmenen vuoden käytännöllinen ja teoreettinen kokemus, joka määrää minun tinkimättömästi kuuluvan taistelevan työväenluokan riveihin."