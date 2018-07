Karaokehitit raikaavat aamuviiteen – baarien jatkoaikailmoituksia tehtailtu jo yli tuhat

Uudet anniskelu- ja jatkoaikasäädökset tulivat voimaan maaliskuun alussa. Uuden lain mukaisia ravintoloiden jatkoaikailmoituksia on sittemmin tehty ahkerasti: nyt niitä on voimassa runsaat 1 100, ja ulkoalueille jatkoaikalupia on myönnetty yli 370. Näiden lisäksi vanhan lain mukaisia jatkoaikoja on voimassa yli 400.