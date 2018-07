Karavaanareita on Suomessa aiempaa vähemmän – vaikuttaako maine "teiden tukkona"?

Näin voi päätellä siitä, että karavaaniyhdistysten jäsenmäärä on hieman laskenut, selviää keskusjärjestö SF-Caravanin tilastoista.

Matkailuajoneuvojen myynti kasvussa

Jäsenmäärän laskusta huolimatta viime vuonna matkailuajoneuvojen myynti on useiden vuosien laskusuhdanteen jälkeen lähtenyt nousuun.

– Se, miksi ajoneuvojen määrä on noussut ja yhdistysten jäsenmäärä laskenut, ovat kaksi erillään olevaa asiaa, mutta ehkä uudet harrastajat eivät ole löytäneet yhdistykseen kuulumisen tuomia etuja, Siljamäki pohtii.

Suomessa on lähes 200 000 karavaaniharrastajaa, arvioi keskusjärjestö SF-Caravanin toiminnanjohtaja Timo Piilonen. Keskusjärjestöön kuuluu noin 63 000 jäsentä, ja koska usein koko perhe on mukana toiminnassa, harrastajien määrä on Piilosen mukaan ainakin kaksinkertainen.