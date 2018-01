Karita matkusti Gambiaan lomalle ja rakastui: 72-vuotiaan Mairen tarina surullista luettavaa – "Antaa niin väärän kuvan"

Pehkosen tarina levisi ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa iltapäivälehtien kautta. Lehtien otsikot ja varsinkin artikkeleihin liittyvät keskustelut saivat suomalaisen Karitan huokaisemaan.

Mairen, 72, tarina levisi ympäri Eurooppaa Etelä-Ruotsissa asuva ruotsinsuomalainen Maire Pehkonen, 72, meni naimisiin gambialaisen Lamin Sannehin, 34, kanssa reilu vuosi sitten. Miehen muutto Ruotsiin vaikuttaa yhä kaukaiselta. Pariskunta odottaa, että Pehkonen saisi yhteydenoton maahanmuuttovirastosta. Pehkonen on aiemmin ollut naimisissa neljä kertaa. Kaksi aiempaa avioliittoa on ollut gambialaisten miesten kanssa. Toinen näistä liitoista kariutui samana päivänä, kun mies sai pysyvän oleskeluluvan Ruotsista. Lue Mairen koko tarina Expressen-lehdestä



– Mairen tarina on kaikista meistä, joilla on jonkinlainen side Gambiaan, surullista luettavaa. Se antaa niin väärän kuvan maasta. Tässä tapauksessa voi perustellusti miettiä, onko miesten aikeet naisen suhteen puhtaat, Karita sanoo.



Karita on naimisissa gambialaisen miehen kanssa. He eivät ole tosin pystyneet aloittamaan vielä yhteistä arkea, sillä mies asuu Gambiassa ja Karita Suomessa.



– Gambia ei todellakaan ole mikään seksiturismin maa. Gambiassa kuin missä tahansa maailmalla on mahdollista saada maksua vastaan seksiä. Mutta tätä ei ole näkyvästi esillä katukuvassa tai rannoilla. Maassa on paljon muuta nähtävää ja koettavaa, kuten pitkät hiekkarannat, hyvää ruokaa ja iloinen ilmapiiri.



Hän haluaa esiintyä jutussa anonyymina, sillä heidän oleskelulupaprosessi on vielä kesken.



– Toivoin saavani mieheni jouluksi kotiin, mutta toisin kävi. Länsi-Afrikasta on hyvin vaikea saada edes turistiviisumia Eurooppaan. Monesti viisumit ovat kielteisiä ja jos on saanut kielteisen luvan johonkin Euroopan maahan niin, tätä maahanmuuttovirasto ei katso hyvällä.



– Olemme edenneet suhteessamme joidenkin mielestä hyvin nopeasti. Tämä sen takia, koska haluamme elää yhdessä normaalia perhe-elämää. Pitkä oleskelulupaprosessi on haitannut tätä haavetta. Mutta uskomme vahvasti, että jonain päivänä saamme olla yhdessä.



Kosinta oli yllätys miehelle



Alkuvuoden 2016 lomamatka muutti Karitan elämän tavalla, jota hän ei osannut edes kuvitella. Lämmön perään lähtenyt urheilullinen nainen tapasi jo ensimmäisenä iltana miehen, joka vei naisen sydämen.



– Juttelimme kolmena ensimmäisenä iltana ja mitä enemmän puhuimme, sitä enemmän koin, että edessäni on mies, jollaisesta olen vain haaveillut. Mieheni on hyvin rauhallinen, osaa kuunnella ja keskustella sekä on hyvin auttavainen, vaatimaton ja huomaavainen. Lomani viimeiset päivät vietimme yhdessä yötä päivää.



Hän sanoo, ettei olisi aiemmin ikinä uskonut löytävänsä kumppania Gambiasta. Tämän miehen kanssa kemiat kohtasivat kuitenkin välittömästi.



Lomamatkan jälkeen he jatkoivat tiivistä yhteydenpitoa ja tutustumista. Muutaman kuukauden kuluttua Karita ajatteli, että hänen on päästävä tapaamaan miestä uudelleen.



– Olin ostanut sormukset täältä valmiiksi ja päättänyt kosia miestäni, jos rakkaus syvenee reissun aikana. Kosinta oli yllätys miehelleni.



Viisi kuukautta myöhemmin he menivät Gambiassa naimisiin. Tämän jälkeen Karita on matkustanut miehen luokse muutamia kertoja. Yhteyttä pidetään päivittäin soittelemalla ja viestittelemällä.



Hän kertoo välimatkan ja erossa olemisen olevan raastavaa.



– Jos toinen tuntuu oikealta, niin miksi pitää odottaa? Haaveilemme myös yhteisistä lapsista, joten aikaa ei olisi hukattavana, Karita kertoo.



He ovat molemmat alle 40-vuotiaita.



Lupa rakastua



Suomessa Karitan vanhemmat kauhistelivat aluksi avioliittoa, mutta ovat tottuneet ajatukseen, että tyttärellä on gambialainen puoliso.



– Ystävät ovat sen sijaan olleet innoissaan, kun ovat nähneet miten iloinen minusta on tullut. Itse mietin myös sitä, että eikö 100 vuotta täyttäneessä Suomessa aikuisella ihmisellä ole lupa rakastua keneen halua? Kuinka joku ulkopuolinen voi sanoa, onko rakkaus aitoa vai ei?



Karitan mukaan heidän avioliitossaan ei ole kyse miehen ja hänen sukunsa elättämisestä.



– Mieheni ansaitsee omat rahansa ja yrittää selviytyä omin avuin. Lehdissä on kirjoiteltu paljon siitä, että miehet ottavat valkoisen vaimon elättämään koko suvun. Varmasti tätäkin tapahtuu. Mutta uskon enemmän, että avioliitot solmitaan enemmänkin rakkaudesta kuin elättämisen takia.



Karita on kuullut varoituksia ja epäilyjä siitä, voiko toiseen oikeasti tutustua niin nopeasti ja että kestääkö suhde yhteiselon Suomessa. Hän ajattelee, ettei elämää voi kuitenkaan jättää elämättä pelkojen takia.



Vuonna 2017 Maahanmuuttovirasto teki 341 oleskelulupapäätöstä gambialaisten tekemiin hakemuksiin. Niistä 198 oli myönteisiä.

Vuonna 2016 päätöksiä tehtiin 381 (joista 213 myönteisiä) ja vuonna 2015 päätöksiä tehtiin 352 (joista 225 myönteisiä).

Lähde: Maahanmuuttoviraston tilastot

– Jokainen, niin kantasuomalaisen kuin ulkomaalaisen kanssa parisuhteeseen ryhtyvä, miettii useaan kertaan, voinko luottaa toiseen ja puhuuko hän totta. Kaikki ovat varmasti kuulleet ikäviä tarinoita ulkomaalaisten kanssa solmittujen parisuhteiden päättymisestä. Mutta niinhän päättyvät myös suomalaisten keskenään solmitut liitotkin.



– Itse haluan nähdä ihmisissä hyvää ja luottaa sydämeni ääneen. Voin ehkä joskus karvaasti pettyä, mutta se on silloin tarkoitettu minun oppiläksykseni.



Miksei sitä oikeaa löytynyt Suomesta?



Hän kertoo miettineensä sitä, miksei "sitä oikeaa" löytynyt Suomesta tai lähempää, jolloin suhteen eteneminen olisi huomattavasti helpompaa.



– Ei koskaan ikinä milloinkaan olisi pieneenkään mieleeni tullut, että jonain päivänä minulla olisi gambialainen puoliso. Meidän välillä on kuitenkin sellainen yhteys, jota ei pysty sanoin selittämään. Nyt tiedän, mitä tarkoittaa sielunkumppani.



– Jos tätä ajattelisi järjellä, niin eihän tässä olisi yhtään mitään järkeä. Uskallan kuitenkin sanoa, että suurta osaa meitä ulkomailla rakastuneita yhdistää jollain tavalla rohkeus elää ja luottaa sydämen ääneen.



Bumsterit haluavat hyötyä turisteista



Samalla kun Karita murehtii perheensä tulevaisuutta, hän suree Gambiasta luotavaa yksipuolista kuvaa. Hänen näkemyksensä mukaan Gambia on paljon muutakin kuin vain seksiturismin kohde.



– Maine, jonka maa on saanut, on todella väärä. Toki Gambiassa on bumstereita ja prostituoituja, mutta ei mitenkään niin näkyvästi kuin kuulemani mukaan vaikka Thaimaassa.



Bumsterilla tarkoitetaan nuorta miestä, joka tekee maksusta erilaisia palveluksia turisteille. Toimintaan voi liittyä myös seksipalveluiden ja seuran tarjoamista rahaa vastaan.



– Jokainen yrittää tietysti hyötyä turistista jollain tapaa, koska onhan turismi maan suurin tulonlähde. Gambialaiset osaavat kuitenkin kunnioittaa turistien yksityisyyttä, jos sitä pyytää.



Häntä harmittaa, että paikallisten ja eurooppalaisten suhteet nähdään aina vain siitä näkökulmasta, että länsimainen nainen hakee seksiä ja käyttää siihen nuoria miehiä. Tai että nuoret miehet haluavat ainoastaan höynäyttää ulkomaalaisia, sinisilmäisiä naisia.



– Harmittaa kovasti tällainen yksi puolinen kuva, koska monet eurooppalaiset matkustavat lomailun lisäksi Gambiaan tekemään paljon myös hyväntekeväisyyttä ja näin ollen auttavat paikallisia monin eri tavoin. Pienikin apu köyhälle maalle on korvaamatonta.



Karita kertoo oppineensa uudesta kulttuurista valtavasti asioita. Suurimman muutoksen hän on huomannut ihmisten asenteessa elämään sekä omissa arvoissaan.



– Meillä täällä Suomessa on kaikki todella hyvin. Saamme koulutuksen, valtio maksaa tukia, meillä toimii terveydenhuolto ja useimmilla on töitä. Silti valitamme jatkuvasti ja kadehdimme toisia. Nyt osaan itse olla kiitollisempi siitä, mitä minulla jo on. Olen luopunut ihan valtavasta määrästä tavaraa. En tarvitse materiaalia tekemään minut onnelliseksi vaan rakkautta.



– Gambiassa kaikista välitetään ja huolehditaan. Maan köyhyys näkyy huonona infstrastruktuurina, roskaisuutena ja vähäisinä työpaikkoina ja huonona palkkana. Mutta ihmisissä se ei juurikaan näy millään tavalla - siellä ei valiteta kurjuutta vaan nähdään asioiden hyvät puolet.



Jos asiat ovat Gambiassa hyvin ja yhteiselämän aloittaminen olisi siellä helpompaa, niin miksi pariskunta ei suunnittele yhteistä tulevaisuutta Afrikan auringon alla?



– Jos minulla ei olisi lasta Suomessa, niin ihan varmasti olisin myynyt jo omaisuuteni ja muuttanut sinne asumaan. Täällä minulla on vakituinen työ ja säännölliset tulot. Täällä lapset saavat paremman koulutuksen ja terveydenhuolto on parempaa.

Haaveissa kaksi lasta ja perusarki



Karitan mies on muslimi, Karita itse kristitty. Kumpikaan ei ole luopumassa omasta uskostaan eikä sitä ole kumpikaan toiselta pyytänyt.



– Uskon avioliittomme olevan rikkaampi kahden kulttuurin ja kahden uskonnon takia. Kunnioitamme toistemme tapaa elää ja olla eikä kummankaan tarvitse muuttaa mitään kelvatakseen toiselle.



Heidän haaveissaan olisi saada kaksi yhteistä lasta. He toivovat, että vielä jonain päivänä he pystyisivät elämään Suomessa ihan normaalia perhearkea.



– Haluamme molemmat käydä töissä, matkustella ja tehdä kivoja retkiä yhdessä sekä olla vaan kotona. Aiomme jakaa kotityöt tasan sekä oppia uusia asioita toisiltamme.



Hän myöntää jännittävänsä sitä, miten Gambian aurinkoon ja avoimuuteen tottunut mies sopeutuu aikanaan Suomen kylmään ja viileään ilmastoon.



– Tottakai se on kovasti mietityttänyt. Mietin, miten mieheni vastaanotetaan Suomessa, saako hän töitä, kohtaako hän rasismia, joutuuko hän kiusatuksi.



Mies itse ei stressaa muuttoa.



– Hän on hyvin luottavainen siihen, että kaikki menee hyvin. Hän on valmis tekemään kovasti töitä ja omien sanojensa mukaan puhuu sujuvaa suomea muutamassa vuodessa. Asiat eivät voi olla huonosti, kun saa olla oman perheen kanssa.