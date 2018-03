Karitsakuutoset! Kiviojan tilalla harvinainen perhetapahtuma – "Aina vaan tuli lisää ja lisää"

Tilalla on parhaillaan kiireistä, kun lampaat synnyttävät. Mika Kivioja on auttanut tänäänkin useita karitsoja maailmaan. Vastatessaan puhelimeen hän on vielä hieman ihmeissään eilisestä.

Kiviojan mukaan tilalla ei ollut aavistustakaan, että yksi lammas kantaa kuutosia.

– Lampaita voi toki ultrata, mutta meillä sitä ei tehdä. Synnytys oli nopea. Viidentoista minuutin aikana syntyivät kaikki kuusi karitsaa. Neljännen jälkeen soitin jo lapsia kaveriksi, kun aina vaan tuli lisää ja lisää. Ei ehdi emokaan nuolla kuivaksi kaikkia, Kivioja sanoo.

Karitsoja yleensä yksi

Tavallisesti lampaat synnyttävät yhden, joskus kaksi karitsaa. Kivioja sanoo kuulleensa, että kuutosia on syntynyt ennenkin, jopa seitsemän karitsaa kerralla on saatu maailmaan. Kuitenkin se, että kaikki syntyvät elossa, on erittäin harvinaista.

Kivioja sanoo, että yksi karitsoista oli toisia heikompi ja sille jouduttiin antamaan maitoa letkulla suoraan mahaan. Muillekin annettiin maitoa, mutta pullosta.

– Yhdelle karitsalle annettiin niin sanotusti tehohoitoa.

Kriittinen aika karitsojen syntymän jälkeen on noin 3-5 vuorokautta.

Kiviojan lammastilalla on noin sata uuhta ja karitsat päälle. Joskus tilalle on syntynyt kerralla viisi karitsaa, mutta kuusi on suuri yllätys.