Karjalainen: Suurin osa papeista kannattaa samaa sukupuolta olevien vihkimistä – samoilla argumenteilla vastustetaan ja puolletaan

Kyseessä on ensimmäinen laaja selvitys suomalaispappien asenteista samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kohtaan. Tutkimukseen on vastannut 534 pappia kaikista Suomen hiippakunnista. Tutkimus liittyy laajempaan avioliiton tutkimushankkeeseen, jota johtaa yliopistonlehtori Jouko Kiiski.

Kallatsa halusi selvittää, millaisia näkemyksiä papeilla oikeasti on, sillä julkisuuteen olivat nousseet hänen mukaansa vain ääripäät.

Tutkijana Kallatsalle oli Karjalaisen jutun mukaan hämmentävää se, miten papit käyttävät samoja argumentteja käsityksilleen – olivat he sitten puolesta tai vastaan. Suurin osa perusteli niitä avioliiton teologiaan, avioliittokäsitykseen sekä juridiikkaan liittyvillä asioilla. Taustalla on myös luontoperuste: jos homous on Jumalan luomaa, se tulisi hyväksyä, ja toisinpäin.