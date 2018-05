Kartonkipillejä ja puisia pumpulipuikkoja – monet muovituotteet voitaisiin korvata puutuotteilla

Puusta voi valmistaa esimerkiksi kankaita, vaatteita, erilaisia pakkauksia ja polttoaineita. Perinteisen paperin ja sellun rinnalle on kehitetty valtava määrä erilaisia uusia tuotteita. Niihin voi tällä viikolla tutustua Helsingin Messukeskuksessa.

Messukeskuksessa on esillä uusia metsäteollisuuden tuotteita ja innovaatioita.

Messukeskuksessa on esillä uusia metsäteollisuuden tuotteita ja innovaatioita.

Puu on muovia kalliimpaa

– Monen yrityksen tavoitteena on nimenomaan kehittää sellaisia uudenlaisia tuotteita, joita voitaisiin käyttää samanlaisessa käyttötarkoituksessa kuin nykypäivänä muovia, sanoo Metsäteollisuus ry:n innovaatioasioiden päällikkö Alina Ruonala-Lindgren.

– Se on varmasti tällä hetkellä vielä kalliimpaa, koska oikeasti öljypohjaiset tuotteet on halpoja ja öljystä me ei makseta sitä hintaa, mitä haittaa se aiheuttaa yhteiskunnalle. Jos se hinta otettaisiin huomioon, puutuotteet olisivat varmasti kilpailukykyisiä, uskoo Manninen.