Karut kuvat paljastavat joulupyhien varjopuolen: Kierrätyspisteet tulvivat roskaa

Sosiaalisessa mediassa on jaettu useita kuvia pääkaupunkiseudulla jätettä pursuilevista kierrätyspisteistä. Kierrätyspisteistä vastaavan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n mukaan syynä on joulunpyhien poikkeuksellinen tilanne, jolloin kuljetusten työpäiviä on vähemmän ja kotitalouksiin kertyy erityisen paljon kierrätettävää.