Karvalakki-isäntä todisti, että maantiellä voi luistella kilometrejä – ELY-keskuksen mukaan tie on kunnossa: "Henki voisi lähteä, vaikka itse olisi varovainen"

Palautteeseen reagoidaan hitaasti

– Mielestäni palaute menee putkeen, jossa siihen ei reagoida tarpeeksi nopeasti. Suorista soitoista työnjohtajille on tullut sellainen olo, että he ovat tottuneet tähän palautteeseen kolmenkymmenen vuoden aikana.

Luistelukuntoinen tie vastaa laatuvaatimuksia



– Kuten videosta näkyy, tietä on karhennettu ja näissä olosuhteissa tiellä saattaa olla jäätä talvella. Kyseisellä tiellä on noin 500 ajoneuvoa päivässä ja siinä kuuluukin olla polanne, sillä jos tulee hiekoituksen tarve, hiekka ei tarttuisi kuivaan asfalttiin kiinni.

– Tämä on selvä turvallisuusriski. Tiellä on ympärivuorokautista, maataloudellista kuljetusta ja Kauppilanmäen asemalla on puuterminaali, johon on liikennettä koko ajan. Lisäksi tiellä kulkee Ponsselle työntekijöitä kolmeen eri vuoroon.