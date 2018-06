Käsittelyn viivästyminen aiheutti sote-sodan – Rinne pääministeri Sipilälle: Eduskunnan painostuksen loputtava välittömästi

Päätös on kirvoittanut kirvoittanut arvostelua ja puolustelua . Keskustaa on syytetty valiokunnan painostamisesta ja hoputtamisesta.

– Se, että pääministeri ja Keskusta yrittävät valtapoliittisista syistä painostaa eduskuntaa, on vastuutonta ja käsittämätöntä. On päivänselvää, että eduskunnan ja valiokuntien on saatava tehdä työnsä asiallisesti ja mahdollisimman ripeästi, kun kyseessä on näin merkittävä uudistus. Siksi vaadin pääministeri Sipilää lopettamaan eduskunnan painostuksen välittömästi, Rinne sanoo tiedotteessaan.