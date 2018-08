Kasvot puutuivat, oksetti, tajunta pimeni ja jalat pettivät – Annina sairastui helteestä: "Ihmettelen, kuinka vanhukset pärjäävät"

"Tuntui kuin taju lähtisi"

Sairaalaan matalalla kynnyksellä

Erityisesti vesi, johon on lisätty natriumia, on hyväksi kuivuneelle. Kaikki vesi kuitenkin auttaa.

Kroppa kesti 40 hellepäivää



– Hellepäiviä on ollut jo yli 50, se on hurjaa. Minun kroppani kesti reilut 40 kuumaa päivää. Toki minulla on kilpirauhassairaus ja raudanimeytymisanemia, joten näillä on saattanut olla vaikutusta, Lohioja kommentoi vointiaan keskiviikkona.