Katri muutti ostokäytöksensä ja lainaa arkivaatteita kahden viikon välein: "Nyt ei tarvitse miettiä tuleeko vaatetta käytettyä monta vuotta"

Miehet innokkaita pukuvuokraajia



Näin kesän alkuun on valmistujaisjuhlia, ja myöhemmin kesällä häitä. Tämä tietää, että juhlapukuja myyvissä ja vuokraavissa liikkeissä riittää asiakkaita.

Miesten juhlapukujen kohdalla vuokraus on suositumpaa kuin ostaminen.

– Saketit ja frakit ovat olleet suosittuja monta vuotta, mutta nyt tumma puku on kaikein suosituin, kertoo vt. myymälävastaava Anna-Karin Sundqvist Suomen Pukuvuokraamosta.

Sundqvist kertoo, että tänä viikonloppuna lähes kaikki miesten puvut on vuokrattu.

Myös Juhlamuotitalo Seremonian toimitusjohtaja Minna Toikka kertoo, että frakkien, smokkien ja sakettien vuokraus on suositumpaa kuin ostaminen.

– On paljon taloudellisempaa vuokrata kokonaisuus kuin ostaa omaksi. Varsinkin, jos käyttökertoja on vain yksi tai kaksi vuodessa.

– Meillä on myös asiakkaita, jotka vuokraavat pukuja monta kertaa vuodessa helppouden takia. He tietävät, että vuokraamosta hankittu pukukokonaisuus on aina puhdas ja huoliteltu, Toikka sanoo.