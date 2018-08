Katso sympaattinen video: Hirviperhe pakeni heinäkuun helteitä lampeen – koko perheen riehakas pulikointihetki tallentui riistakameralle

Kameraan on tallentunut useita eläimiä

Edellinen kamera koki uroshirven sarvien voiman



Nyt asennusvirheet on korjattu ja paikalle on tuotu upouusi kamera. Oikeassa kulmassakin se on: kuusimetsän ympäröimä luonnonlampi on jo tarjonnut Lukkalalle pienen vilauksen sen kävijöiden salaisista kylpyhetkistä.