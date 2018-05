Kauanko tätä vielä kestää? Allergikoilla on ollut poikkeuksellisen vaikea kevät – oireita havaittu myös aiemmin terveillä ihmisillä

Siedätyshoidosta apua ensi kevään allergiaan

Siedätyshoito on osoittautunut tehokkaaksi hoitomuodoksi, mutta siitä on apua vasta ensi vuoden allergiakauteen.

– Siedätyshoitoa ei voi aloittaa ennen kuin siitepölykausi on ohitse eli syksyllä, syyskuun alkupuolella. Siihen mennessä moni jo ehtii unohtaa oireensa. Siksi neuvommekin pitämään oirepäiväkirjaa, etteivät ne oireet unohdu. Nyt voi myös jo valmiiksi varata ajan lääkärille siedätyshoitoarvioon. Siedätyshoito on niin tehokas, että se auttaa jo seuraavana keväänä, kun hoito aloitetaan hyvissä ajoin syksyllä, kertoo Vuorenmaa.

Liika siisteys lisää allergioiden määrää

– Allergia on hyvinvointisairaus. Me eletään vähän liian puhtaasti eli kannattaa lähteä ulos luontoon eli haastaa sitä omaa immuunipuolustustansa. Ei tietenkään kannata rynnätä luontoon nyt, jos on pahasti tukossa siitepölyaikaan, mutta muuten. Esi-isämme tekivät työnsä metsissä ja pelloilla, mutta me työskentelemme pääasiassa sisätiloissa. Immuunipuolustuksellamme ei ole tarpeeksi haasteita ja se alkaa pitää siitepölyhiukkasia vihollisena, selittää Vuorenmaa.