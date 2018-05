Kauhuja kokenutta Dubain prinsessan auttajaa Tiina Jauhiaista uhkailtiin vielä Suomessa – kiittää nyt Timo Soinia ja rohkaisee suomalaisia auttamaan

– Minua oli sen verran uhkailtu. Lähtiessäkin sanottiin, että sheikki Mohammed saa tuotua sinut takaisin ihan mistä vaan, jos menet puhumaan medialle tai edes kerrot perheellesi, mitä on tapahtunut. Sitten annoin Detained in Dubai -järjestölle todistajalausunnon ja sen jälkeen aloin antaa haastatteluja.

– Ensimmäisen kolmen päivän aikana minulle soittelivat päivittäin viranomaiset Arabiemiraateista, jotka olivat myös minua kuulustelleet. He halusivat muistuttaa, että en puhu medialle tai sheikki Mohammed voi tulla hakemaan minut mistä vaan.

– En enää tässä vaiheessa pelkää. Päinvastoin, tunnen oloni turvallisemmaksi, kun on puhunut medialle.

"Toivottavasti Latifa vapautuu"

Jauhiainen on antanut paljon haastatteluja kansainväliselle medialle. Nyt MTV Uutisille antamansa haastattelu on yksi harvoista, joita Jauhiainen on suomalaisille medioille antanut.