Kauppatorilla liikkuu villejä huhuja Trump–Putin-vierailusta – Kukaan ei tiedä suljetaanko koko tori: MTV testasi, pitääkö tieto hitsatuista kaivonkansista paikkansa

Kauppatorin sulkeminen tietää torikauppiaille ansionmenetyksiä, sillä suurin osa on joutunut varaamaan tuoretuotteensa ja toripaikkansa jo hyvissä ajoin etukäteen.



Video:Kauppatorilla kuulee kaikenlaisia huhuja presidentti Donlald Trumpin ja Vladimir Putinin ensi viikon vierailusta. Videolla torikauppiaat paljastavat kaivonkansiin liittyviä huhuja.

Presidenttien tapaamispaikkaa Helsingissä ei vielä ole kerrottu julkisuuteen turvallisuussyistä. Kauppatorilla marjoja myyvä torikauppias Ancelikh Kaspinen kertoo, ettei torilla ole kahteen viikkoon muusta puhuttukaan kuin presidenttien vierailusta. Vierailu vaikuttaa suuresti juuri Presidentinlinnan viereisen Kauppatorin torikauppiaisiin.



– Sehän vaikuttaa meidän toimeentuloon niin kuin tosi paljon. Eilen viimeistään piti tulla oikein virallista tietoa siitä, että ollaanko me kiinni vai eikö me olla kiinni. Ei ole mitään kuulunut edelleenkään mistään. Täällä kaikki vaan odottelee ja täällä on kuitenkin aika monta sataa myyjää paikalla, niin olisi kumminkin kiva tietää, Kaspinen harmittelee.



"Tilanne on meille ihan katastrofi"

Kauppiaiden olisi hyvä tietää myyntimahdollisuudestaan hyvissä ajoin, sillä monilla on sopimuksia viljelijöiden kanssa.



– Meillähän esimerkiksi on pelkästään vaan tuoretavaraa täällä. Ja eihän näitä osteta ja tilata edellisenä päivänä, vaan hyvissä ajoin. Ei niitä pystytä viime hetkellä peruuttamaan. Tilanne on meille ihan katastrofi, Kaspinen valittelee.



Torikauppias Hannu Leskinen on Kaspisen kanssa samaa mieltä. Hän on jo aivan varma siitä, että tori suljetaan vierailun ajaksi. Joskus tori on suljettu osittain suurten vierailujen ajaksi, mutta Leskinen arvelee, että tällä kertaa Kauppatori on täysin kiinni.



– Tori suljetaan, sillä niin on tehty ennenkin. Se on iso miinus meidän bisnekselle, sillä tänne tulee yleensä laivalasteittain turisteja. Totta kai harmittaa, ja täällä on yli sata kauppiasta, jotka myös ovat harmissaan, Leskinen kertoo.



Leskinen ihmettelee sitä, että kaikki hotellit saavat presidenttien tulosta silkkaa rahaa, mutta torikauppiaat eivät saa mitään, eivät edes korvauksia.



Kauppatori on suljettu ennekin

Ancelikh Kaspisella on vielä muistissa Suomen 100-vuotisjuhlallisuudet, jolloin Pohjoismaiden kuninkaalliset vierailivat Suomessa.



– Silloinhan koko tori tyhjennettiin myös, mutta siitä kyllä mun mielestä ilmoitettiin ajoissa. Ihan eri tilanne kuin nyt, että ei kuulu mistään mitään.



Jos tori kuitenkin olisi auki presidenttien huipputapaamisen ajan, Ancelikh Kaspinen suosittelisi kojullaan vieraille suomalaista mansikkaa.



– Eihän missään maailmalla ole niin makeeta mansikkaa kuin mitä meillä täällä Suomessa. Kaikki turistitkin aina kehuvat juuri mansikkaa, hän nauraa.



Kaivonkannet hitsattu kiinni?

Kauppatorilla liikkuu huhuja siitä, että alueen maakaivon kannet hitsataan kiinni tai on jo hitsattu kiinni vierailun ajaksi turvallisuuteen vedoten. Ancelikh Kaspinen on kuullut asiasta.



– Kuulin huhuja tästä jo viime viikolla, että joku olisi saanut toimeksiannon hitsata kaivot kiinni. En ole nähnyt, mutta kyllä siitä on puhuttu jo viime viikolla.



Myös torikauppias Leskinen on kuullut kaivonkansien sulkemisesta.



– Siinä on merkitty kaikki ne kaivonkannet, jotka suljetaan tai on jo suljettu. Sieltä kukaan ei pääse työntämään mitään kadun varteen, Leskinen tietää.



Toimittaja kävi tarkastamassa viitisen Kauppatorin kaivonkantta, mutta ainakaan ulospäin niissä ei näkynyt käsittelyn jälkiä.

Joku oli lisäksi kertonut Leskiselle, että presidentinlinnan edusta asfaltoitaisiin uudelleen.



Korkea-arvoisten vieraiden aikana betoniesteitä torilla

Lasten mekkoja Kauppatorilla myyvä Outi Juusti kertoo, että ei usko Trumpin ja Putinin vierailevan torilla, vaikka tori olisikin auki.



– Joskushan täällä on korkea-arvoisia vieraita käynytkin, mutta ei enää. Nykyään on vähän toinen meno ihan turvallisuussyistä. Täällä on myös mietitty sitä, saavatko risteilyalukset tulla noina päivinä lainkaan maihin.



Juusti tietää, että aiempien vierailujen aikana Kauppatori on ollut saarrettuna muun muassa betoniesteillä.



Pieni kierros Kauppatorin jäätelökioskilla ja Suomenlinnan lautoilla osoittaa, että kaikissa myyntipisteissä ollaan yhtä tietämättömiä mahdollisesta sulkemisesta. Jäätelökioskista kerrotaan, että se on aivan normaalisti auki, sillä mitään muuta tietoa asiasta ei ole saatu. Samaa mieltä ollaan Suomenlinnan laivalippujen myyntipaikalla.

– Suomenlinnan lautat kulkevat normaalisti vierailusta huolimatta, lipunmyyjät vakuuttavat.



Presidentit voisivat juoda munkkikahvit torilla

Torilla kahvitteleva vantaalainen Markku Möttönen on tietoinen Trumpin ja Putinin Helsingin huippukokouksesta. Hänen mielestään Kauppatori olisi mainio kohde kaksikolle.



– No, mikä ettei. Pojat vois tulla tänne vaikka munkkikahveille.



Suosittelisit heille munkkikahveja torilla?