Kaupungin jokainen lastensuojelun sosiaalityöntekijä irtisanoutui – ”Voi tulla hyvin ikäviä seurauksia"

– Tavallaan emme ole tyhjän päällä, koska on muita sosiaalityöntekijöitä, jotka huolehtivat kiireellisimmistä lastensuojelutapauksista, Wallin kertoo, mutta kuvailee tilannetta vakavaksi.

Avilta selvityspyyntö

Myös Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kaupungille selvityspyynnön lastensuojelun tilanteesta. Aluehallintovirastosta kerrotaan, että asian käsittely on vielä kesken ja kaupungin selvitystä odotetaan.

Virastosta kuitenkin kerrotaan, että selvityspyynnössä on kyse Paraisten kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrästä ja perheyksikön toiminnan turvaamisesta.

”Tiukan paikan edessä”



– En sano, että tilanne on katastrofaalinen, mutta se on todella huolestuttava. Lastensuojelu on kenties tärkein työmuotomme. Jos se ei ole kunnossa, niin siitä voi tulla hyvin ikäviä seurauksia, Wallin kuvailee.