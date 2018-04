Kaurasta tulossa Suomen ykkösvilja ohi rukiin – "Finnish oats on maailmalla jo käsite"

Kaura on nousemassa ohran ohi Suomen viljellyimmäksi viljakasviksi tulevan satokauden aikana, arvioi MTK:n vilja-asiantuntija. Sen lisäksi kauran elintarvikekäyttö on noussut rukiin elintarvikekäytön ohi. Investointeja on tehty kauraan viime vuosina kymmenillä miljoonilla.