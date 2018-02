Keksijä Janne Käpylehto halusi todistaa, että Suomessakin osataan pitää hauskaa – videoille maailmanlaajuinen suursuosio: "Arviolta noin 100% ihmisistä olisi tässä tilanteessa luovuttanut"

– Pelkästään Japanissa prime time -televisiolähetyksillä on kerätty noin sata miljoonaa. BBC kutsui minut Englantiin vieraakseen dokumenttiin, jossa esittelin jääkarusellia. Se tavoitti arviolta 50 miljoonaa katsojaa, Käpylehto sanoo MTV Uutisille.

Suomen suurin kantojyrsin vajosi järven pohjaan

Kantojyrsin on maatalouskone, joka jyrsii puun kaadon jälkeen kannon hakkeeksi. Koska puut kasvavat maan kamaralla, kantojyrsimiä harvemmin näkee järven pohjassa. Janne Käpylehdon kaverin kantojyrsin sinne kuitenkin päätyi, vieläpä Suomen suurin yksilö.

– Arviolta noin sata prosenttia maailman ihmisistä olisi tässä tilanteessa luovuttanut, mutta me päätimme nostaa jyrsimen ylös. Työskentelimme yhtä soittoa 30 tuntia kolmivinssisen pyramidimaisen järjestelmän kimpussa, Käpylehto kertoo.

Tuotekehittelyä

Ympäristöystävällisen sähköntuotannon asiantuntijalla on monta rautaa tulessa erilaisissa yrityshankkeissa minitaloista opetusympäristöihin. Käpylehdon erikoisalaa on aurinkoenergia, josta hän on kirjoittanut menestyneitä tietokirjoja.