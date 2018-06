Kemikaaleilla puhdistettu Littoistenjärvi on aiheuttanut järvisyyhyä – näillä konsteilla ehkäiset ihottumaa ja kutinaa

Yhteensä tapauksia on tullut tietoon neljä, kertoo Liedon terveystarkastaja Matti Palkèn.

– Olemme saaneet ilmotuksia terveyskeskuksista, että muutamalla potilaalla oireet viittaavat järvisyyhyyn. Kaarinan kaupungin ympäristösuojelutoimiston kautta on myös tullut viesti, Palkèn kertoo.

– Oireiden voimakkuus on ihmisen herkkyydestä kiinni, jotkut saa enemmän ja jotkut ei huomaa ollenkaan.

Oireiden ehkäisy on mahdollista

Lapsilla on iso riski saada järvisyyhyä, sillä lapset viettävät aikaa juurikin rantavedessä.

Suomalaisissa järvissä tavallista

Palkèn mukaan järvisyyhyä on ollut aikaisemminkin, eikä kemikaalipuhdistuksella ole ollut vaikutusta tilanteeseen. Muutos on sen sijaan tapahtunut uimarimäärissä, jotka ovat kasvaneet.

– Vesi on ollut aiemmin sameaa, ja vedessä on ollut sinileväkukintoja. Nyt vesi on sen näköistä, että se houkuttelee enemmän kuin aikaisemmin, Palkèn kertoo.