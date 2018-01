"Kenenkään ei pitäisi odotella kuolemaansa kärsien": Sari hoitaa vuosittain satoja eläimiä takaisin luontoon – ihmisten julmuus monen vamman taustalla

Hän korostaa, että tässä työssä hoitaja on täysin sidottuna eläinpotilaisiinsa sekä niiden tarpeisiin. Eläintä ei voi ottaa hoitaakseen vain silloin kun itsellä on aikaa – potilaisiin täytyy sitoutua joko kokonaan tai ei ollenkaan.

– Eläinten hoitamisessa ja niiden auttamisessa on ilman muuta järkeä, sen sijaan järki on hyvin kaukana, jos ajatellaan omaa terveyttä tai vaikkapa tulevaa eläkettä. Tämä on kieltämättä asia, joka käy usein mielessäni, ja myös lähipiirini ilmaisee usein huolensa työmäärästä sekä toimeentulosta.

Yhteydenotot ja auttamishalu kasvussa



– Ihmisten tietoisuus on lisääntynyt, mikä on selvästi pääteltävissä alati lisääntyvistä yhteydenotoista. Neuvoja kysytään esimerkiksi luonnonvaraisten eläinten hoitoon sekä avuntarpeen kartoitukseen.

Myös omien resurssien riittäminen on syytä arvioida tarkkaan. Hoito voi vaatia tarkkuutta ja aikaa vuorokauden ympäri, joten heikkokuntoista eläintä ei voi jättää huomiotta työvuoron tai yöunien takia. Mahdollisten tarttuvien tautien takia on osattava suojautua – esimerkiksi Valtasen hoitolassa eläinten tiloihin kuljetaan desinfioinnin kautta.

Sairasta, vahingoittunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Tästä yleisestä vastuusta loukkaantuneiden eläinten auttamiseksi on säädetty eläinsuojelulaissa.

Persoonat ja haastavat tapaukset jäävät mieleen



Mies otti vauhtia ja potkaisi



Elämä ei ole koskaan vain pelkkää onnistumista, ei myöskään Valtasen hoitolassa. On tilanteita, joissa eläimen lopettaminen on sille armollisin vaihtoehto.

Eikö voi antaa "luonnon hoitaa"?



On myös ihmisiä, jotka pitävät luonnonvaraisten eläinten hoitamista luonnon kiertokulkuun puuttumisena. Valtasen mukaan kyse on osin mielikuvista, joita hänen työnsä herättää.

Eläinsuojelulain mukaan eläin on lopetettava tai sen lopettamisesta on huolehdittava, jos se on vakavasti loukkaantunut niin, että sen hengissä pitäminen on julmuutta sitä kohtaan.