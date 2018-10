Keravalainen Jannika evakuoitiin kodistaan rapussa palavien lastenvaunujen takia: "Tulipaloja on ollut tällä kadulla ihmeellisen paljon"

Kissan maukuna johdatti rappukäytävään juuri ennen paloa

Merkillisen paljon tulipaloja samalla alueella



Rintamäki ihmettelee käsittämätöntä ilkivaltaa, mutta ei kuitenkaan pelkää vastaavaa tapahtuvan uudestaan – siitäkään huolimatta, että samassa talossa Palokorvenkadulla on roihunnut viime vuosina kummallisen useasti.

– Meidän rappumme viereisessä rapussa on ollut kolme tulipaloa parin vuoden sisällä. Yhdessä tulipalossa kuoli nainen ja ainakin yksi kämppä on palanut tosi pahasti. Sen asukas saatiin pelastetuksi. Tulipaloja on ollut ihmeellisen paljon.