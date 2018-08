Kesästä uhkaa tulla helteisin koskaan Suomessa – pitkä ennuste: Hellepäiviä voi hyvin olla vielä syyskuussakin

Tämän vuoden elokuu on suurimmaksi osaksi asteen tai pari tavanomaista lämpimämpi lähes koko maassa, lupaa MTV Uutisten meteorologi Miina Manninen.

Tänä kesänä on ollut jo 55 hellepäivää. Helteisin koskaan mitattu kesä oli vuonna 2002, jolloin hellepäiviä oli 65.

– Hellepäiviä on luvassa elokuulle, ja niitä voi hyvin olla syyskuussakin. Näin on mahdollista, että tästä tulee kaikkien aikojen hellekesä.

Helteet palaavat pariksi päiväksi

– Samanlaista vaihtelevaa säätä on luvassa, kuten tälläkin viikolla.

Paikallisia sadekuuroja

Elokuu on tilastojen mukaan vuoden sateisimpia kuukausia, mutta tänä vuonna elokuun loppupuolella maan etelä- ja keskiosissa on vähän keskimääräistä kuivempaa. Sadekuuroja on kuitenkin luvassa.