Kesätyön hakeminen ei ole vielä myöhäistä – paikkoja on auki huomattavasti aiempaa enemmän

Alueelliset vaihtelut voivat olla varsin suuria, mutta ympäri maan on ainakin jonkin verran avoimia paikkoja, osassa maata erittäin runsaastikin. Esimerkiksi Pohjois-Savon TE-toimistosta kerrotaan, että kesätyöpaikkoja on auki selvästi enemmän kuin vuosiin.

Hänen kanssaan samoilla linjoilla on muun muassa palveluesimies Tuuli Humina Pirkanmaan TE-toimistosta.

– Käsityksemme on, että kesätöitä on ollut haettavissa enemmän kuin edellisinä vuosina. Tälläkin hetkellä on satoja paikkoja auki. Talouden piristyminen näkyy selkeästi.