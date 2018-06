Keski-Suomesta löytyi uusi meteoriittikraatteri – nostaa Suomen maailman kärkeen kraatteritiheydessä: "Tämä tulee kiinnittämään huomiota"

Kraatteri on syntynyt muinaisen meteoriitin törmättyä alueen kallioperään.

"Tulee kiinnittämään paljon huomiota"

Summasjärven kraatteri on 12. Suomesta löydetty kraatteri.

– Tämä tulee kiinnittämään paljon huomiota. Meillä on pieni maa, jota on pommitettu näin paljon. Siinä mielessä tämä on aika merkittävää, Hietala pohtii.