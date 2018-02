Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä Väyrynen pysyy kansalaispuolueen pääministeriehdokkaanakin: "Toivotamme hänelle onnea pyrkimyksissään"

– Tavoitteena on saada vaaleissa läpi vähintään yksi kansanedustaja jokaisesta vaalipiiristä. Monesta vaalipiiristä on potentiaalia saada eduskuntaan useampikin kansanedustaja, arvioi MTV Uutisille kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen.

Puolueen johdossa on erikoinen tilanne, sillä sen pääministeriehdokas Paavo Väyrynen pyrkii parhaillaan myös keskustan puheenjohtajaksi. Kilpeläinen ei ole tilanteesta huolissaan.

– Toivotamme Väyryselle onnea hänen pyrkimyksissään. Kansalaispuolue on viime viikkojen aikana lähtenyt laajentamaan toimintaansa ja meille on lähtenyt mukaan hyvin paljon merkittävässä asemassa olevia, esimerkiksi valtuustoissa vaikuttavia ihmisiä ja tavoitteena on laajentaa puolueen kärkeä.