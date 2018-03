Kevät tulee, mutta vain päiväksi – sunnuntaina plussaa etelässä ja keskiosissa

Huomisaamuna etelässä on poutaa ja osin selkeää. Pakkasta on etelässä 15 asteen molemmin puolin. Päivän aikana lumisateita liikkuu pohjoisesta etelään ja itään päin ja samalla ne heikkenevät. Lumisade painottuu itään ja on etelässä vähäistä. Lämpötila lauhtuu pohjoisesta alkaen. Päivällä lauhinta on lounaassa.