Kieli muuttuu jatkuvasti pikkuhiljaa – alue-erojen uskotaan tasoittuvan

Kieli on varsin voimakkaassa turbulenssissa muun muassa englannin kielen vaikutuksen ja kansainvälistymisen vuoksi. Kielen isot muutokset vievät satoja, elleivät tuhansia vuosia, mutta pieniä tapahtuu jatkuvasti. Esimerkiksi koska-sanaa on alettu käyttää ilman, että sen jälkeen tulee kokonaista sivulausetta. "Olen myöhässä, koska ruuhka." "Otan kivennäisvettä, koska tipaton."

Seksikäs ei ole vain seksikäs



Sosiaalinen media ja sote-uudistus ovat tuottaneet valtavasti uutta, irvailevaakin sanastoa sote-sotkuineen ja -soppineen. Some on sopeutunut suomen kieleen niin hyvin, että siitä on tullut verbi somettaa. Uusia sanoja ovat niin ikään johdannaiset somekansa, someraivo, somekupla. Elämäntapaan ja trendeihin liittyvät nyhtö- ja vege-alkuiset sanat kasvattavat sanastoa.

Suomea pitäisi käyttää kaikkialla



– Etenkin teknisillä aloilla ja luonnontieteessä on annettu periksi. Ajatellaan, että ainoa oikea tapa on viestiä englanniksi, koska yhteisö on englanninkielinen. Kansalaisilla on kuitenkin oikeus ja ilo tietää tieteen tapahtumista.