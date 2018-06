Kielitoimisto löysi vihdoin G-pisteen – "Aikaisemmin sitä ei ole vain hoksattu"

Kielitoimiston sanakirjasta ilmestyy kesällä päivitetty versio. Uusia hakusanoja on tulossa reilut 600, ja yli tuhatta vanhaa sana-artikkelia on muutettu. Sanat tulevat Kielitoimiston sanakirjaan kuluvan kuun alkupuolella.

– Aikaisemmin sitä ei ole vain hoksattu. Me emme saada automaatti-ilmoitusta sanakirjasta puuttuneista sanoista. Joskus aina jotakin jää pois.

– G-pisteen olemassaolosta on esitetty kiistanalaisia arvioita, onko se fysiologinen todennettavissa oleva alue vai ei. Mutta puheessa sitä käytetään emmekä ole ottaneet kantaa, onko sitä vai eikö ole.

Jonnesta tuli ilmiö, joka ansaitsi paikan sanakirjassa

Kun Kotus kertoi maaliskuussa, että subastantiivi jonne on valittu Kielitoimiston sanakirjaan, palaute oli kirjavaa.

– Monet olivat tosi innoissaan, kun on kuullut nuorten puhuvat jonneista, Klemettinen kertoo.

– Mutta me olemme seuranneet tätä ilmiötä viitisen vuotta. On mahdotonta ennustaa varmasti, mikä sana jää elämään ja mikä ei. Nyt päätimme, että sana on hyvä ottaa Kielitoimiston sanakirjaan.