Kiinnostaako kulttuurikummius? Museovirasto etsii anteliaita kummeja kansallisaarteille

Uusin kummikohde on Ulvilan aarre, jonka käsittelyä rahoittaa Moneta-yritys. Vuonna 2004 löydetty raha-aarre sisälsi noin 1500 ulkomaalaista kolikkoa, jotka oli todennäköisesti piilotettu 1300-luvun lopulla.

Tällä haavaa kummia etsitään Someron alttarikaapille, joka on peräisin Saksasta 1500-luvulta. Ainutlaatuisen esineen konservointi on erittäin pikkutarkkaa, ja sen on arvioitu maksavan noin 40 000 euroa.