Kiista irtisanomislaista: Juha Sipilä ehdotti työaikalakiin palaamista, Matti Vanhanenkaan ei pidä sitä realistisena: "Sen verran kauan olen politiikassa mukana ollut"

– Hallituksen ja pienten yritysten ajattelutapa on se, että mikseivät yrittäjä ja työntekijät yhdessä työhuonekuntana tai luottamusvaltuutettuna voisi käydä niitä neuvotteluja. Mutta ymmärtääkseni ay-liike vaatii, että työntekijöiden puolelta neuvottelijana täytyy olla ay-liikkeen luottamusmies. Jos ei omaa ole, niin tulisi jopa ulkopuolelta.

– On epärealistinen ajatus, että mikään työyhteisö ottaisi ulkopuolelta neuvottelijaa työyhteisön tai yrityksen sisäisiin asioihin, Vanhanen arvioi.

"Nyt ei pidä perääntyä"

– Tiedonannolla lähetetään järjestöille viesti, että tämä on nyt lainsäädäntöprosessi, ja hallituksella menee omat viikkonsa valmisteluun ja sen jälkeen eduskunnalla oma aikansa, ja tämä ratkeaa ehkä vasta kolmen kuukauden päästä eduskunnan äänestyksessä, Vanhanen sanoo.

Äänestyksessä äänin 101-73 saatu luottamus on Vanhasen mukaan viesti myös hallitukselle itselleen.

– Se on velvoite hallitukselle, että nyt ei pidä perääntyä, ellei ole jotain realistista vaihtoehtoa olemassa. Ja sellaista ei näytä olevan.

"Varmastikin vieteriä on venytetty pitkälle"

– Ay-liike on erittäin monissa asioissa joustanut tai suostunut suostuttelun jälkeen tekemään meidän kilpailukykymme ja työllisyytemme kannalta tärkeitä ratkaisuja. Varmastikin siinä mielessä vieteriä on venytetty aika pitkälle, mutta kyllä tämä tilannekin on poikkeuksellinen.