Kilometrejä jäällä harhaillut norppa tallentui Allanin videolle – "Nähdään kesällä", pelastaja vitsaili norpan sanoneen pulahtaessaan veteen

"Nähdään kesällä"

– Jäljet kulkivat jään yli, ja huomasimme, ettei kaikki ole kunnossa. Soitin kavereille, ja he tulivat kairojen kanssa ja tehtiin avanto. Norppa haistoi veden ja riemastui, eikä sitä tarvinnut kahta kertaa käskeä veteen.

Norppa tekee aukkoja jäähän alhaalta päin

– Ei se sille mikään mahdoton matka ole, mutta harvinaisen pitkä. Ja harvoin niitä tähän aikaan näkee, kun jäät ovat niin paksuja. Toisin sitten on keväällä, kun jäässä on aukkoja. Norppa pystyy tekemään jäähän aukkoja alhaalta päin, mutta ei jäältä. Jään alla se saa kyllä happea, siellä on ilmataskuja ja railoja, Mylläri pohtii.