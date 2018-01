Kimmo Grönlund: "Vanhanen onnistui hyvin, Kyllösen ongelma ulkopoliittisen kokemuksen puute"

– Matti Vanhanen on parempi kun häntä tentataan näin yksinään. Hän jää helposti monen ehdokkaan tentissä muiden varjoon, mutta kun hän saa yksin varastaa shown, hän onnistuu hyvin. Hänellä on niin vankka poliittinen kokemus ja ulkopoliittinen kokemus ja tietenkin pääministerikokemus taustalla, että se näkyy esiintymisvarmuutena. Se näkyy myös siinä, että hän hallitsee ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiakysymykset.

Vanhasen onneton sammakko-lausunto

– Se on Vanhasen suurin ongelma, että jotta hän pystyisi istuvaa presidenttiä haastamaan, hänen pitäisi jotenkin erottautua. Se on vaikeaa, kun hän on tyyliltään valtiomiesmäinen, rauhallinen ja hänen poliittinen linjansakin on aika lähellä Niinistön linjaa. Tosin Vanhanen vetää mielestäni Venäjä-myönteisyydessä hieman Niinistön ohi. Tänään hän joutui selittelemään onnetonta lausuntoaan Helsingin Sanomien haastattelussa, jossa hän vertasi Venäjän toimintaa Ukrainassa siihen, että Suomi jättäisi Nato-jäsenyyshakemuksen, että se horjuttaisi maailmanjärjestystä. Se oli onneton sammakko eikä Vanhanen nytkään päässyt kuiville tässä asiassa, arvioi Grönlund.