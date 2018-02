Kimmo Sasi uskoo tiedustelulakien etenevän: ”Ihmisen elämä ei saa loppua terroritekoon”

– Näitä oikeuksia pitää arvioida myös keskenään. Ihmisellä on oikeus elämään eikä ihmisen elämää saa lopettaa terroriteolla. Meillä on aika paljon puututtu yksityisyyden suojaan muissa yhteyksissä, esimerkiksi verotuksessa. Verottajalla on erittäin laaja tietojensaantioikeus. Verottajalla on myös oikeus saada vertailutietojatarkastuksessa eli tällaista massatietoa. Kun on hyvä tarkoitus, meillä on jo tähän mennessä sallittu yksityisyyden suojaan puuttuminen, kokoomuslainen Sasi arvioi.