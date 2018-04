Kirkkoon vaaditaan tasa-arvoa: "Suomen kirkon palveluksessa olevat papit opettavat naispappeutta vastaan"

Papit syyttävät kirkon johtoa siitä, ettei se ole tehnyt tarpeeksi kitkeäkseen naispappien kohtaamaa vastustusta kirkon riveistä. Kirjeen mukaan naispapit kohtaavat yhä syrjintää, vaikka ensimmäisten naispappien vihkimisestä on jo 30 vuotta ja lähes puolet vihityistä papeista on naisia.

– Osa naisten pappeuden vastustajista on määrätietoisesti opettanut kirkon päätösten vastaista pappeuskäsitystä, kieltäytynyt yhteistyöstä ja usein myös tuominnut pappissisarensa epäuskoisiksi ja vääräoppisiksi, naispappien kirjeessä kerrotaan.

Arkkipiispa Kari Mäkinen on kommentoinut naispappien kirjettä. Hän sanoo, että ongelmista yhtenvertaisuudessa on huolestuttavaa kuulla. Mäkisen mukaan naisten työllä pappisvirassa on kaikkien piispojen tuki.