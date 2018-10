Kirottu arvontalipuke vai erikoinen bugi? MTV:n lukija huomasi erikoisen virheen lottokupongissa – "Ei ole tapahtunut koskaan aiemmin"

– Jos Veikkaus-tilille on kirjautunut peliajan päättymisen ja arvonnan alkamisen välisenä aikana, on saanut tilille tämän virheilmoituksen. Tämä bugi on ilmennyt vain myyntipisteistä ostetuissa kupongeissa, joiden kanssa on käytetty samalla Veikkaus-korttia. Sama on ilmennyt Loton lisäksi myös Viking Lotossa sekä Eurojackpotissa, Auremaa kertoo.