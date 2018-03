Kirsi Alm-Siiran kommentti: Aikaisemmassa työpaikassa esimies haukkui minua huoraksi ja minä olin hiljaa

Viime aikojen kohujen keskellä moni on ihmetellyt, miksi niin harva puuttuu ympärillään tapahtuvaan epäasialliseen käytökseen. On se sitten tylyttämistä, haukkumista, ahdistelua, nöyryyttämistä tai alistamista. Tällainen käytös on useiden kertomusten perusteella myös melko yleistä, eikä se ole mikään miesten juttu. Myös naiset syyllistyvät siihen, kirjoittaa MTV:n uutisankkuri Kirsi Alm-Siira kommentissaan.