Katri voitti Panda-nimikilpailun: Voittajan oppilaatkin riemastuivat voitosta – "Voi että on mahtavaa!"

Aiemmin tänään kerroimme, että myös Ähtärin kunnanjohtajan kahden lapsen nimet ovat myös Lumi ja Pyry. Mutta ei tässä vielä kaikki, sillä myös kilpailun voittajan toisen lapsen nimi on Lumi.

– Voi että on mahtavaa! Ilman muuta ollaan menossa eläintarhaan, asutaan kaiken lisäksi aika lähellä puistoa tässä Keski-Suomessa, hihkuu kilpailun voittaja MTV:lle.

– Just sen ikäistä porukkaa, että ollaan innokkaana menossa pandoja katsomaan.

"Lähdin tosissaan kisaan"



– Nämä nimet tulivat kyllä heti mieleen, ei tarvinnut kauaa miettiä. Taustalla saattoi vaikuttaa, että oma tyttäreni on nimeltään Lumi. Lisäksi ajattelin, että nimien on hyvä olla lyhyet ja ytimekkäät, ja ne voisivat liittyä jotenkin Suomeen, Lepistö perustelee nimiehdotustaan.

– Lumi on kaunis nimi, joka on helppo lausua esimerkiksi ulkomaalaisillekin. Toisaalta Pyry tuo vähän särmää Lumin pariksi. Oli hauska, kun luin jostain uutisista, että urospanda on aktiivisempi yksilö, joten sen takia ajattelin, että senhän takia se sopii hyvin.