Kittilän kuntapäättäjien virkarikosjutun käsittely alkoi sekavissa tunnelmissa – "Mitäs me sitten keskustellaan?"

– Mitäs me sitten keskustellaan? Tämä meni nyt pikkaisen silleen, ettei meillä ole tässä vaiheessa tiedossa riidattomia ja riitaisia seikkoja ja niitä koskevaa todistelua, pohti käräjätuomari Vilho Niiranen.

– Meillä olisi tietenkin ollut paras aika pitää tämä suullinen valmisteluistunto sitten, kun meillä on nämä listat käytössä, hän totesi.

Valmisteluistunnolle on varattu käräjillä kolme päivää. Koska kaikki asianosaiset tai heidän avustajansa eivät pääse samana päivänä paikalle, suunnilleen samat asiat on tarkoitus käydä läpi eri joukoilla eri päivinä.

Onko käräjillä toimivaltaa asiaan?



Puolustuksesta on myös katsottu, ettei käräjäoikeus ole ollenkaan toimivaltainen tämänkaltaisessa asiassa. Syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen totesi tähän väitteeseen, että Mäkelän irtisanomisasia on jo käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) ja käräjillä kyse on kuntapäättäjien menettelystä. KHO katsoi irtisanomisen laittomaksi.