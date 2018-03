Kittilästä louhitaan kultaa pian 8000 kiloa vuodessa

Kultamalmion suunta Kittilässä on yhä syvemmälle. Ja syvemmälle suuntaa myös kaivoksen omistava kanadalainen Agnico Eagle -kaivosyhtiö. Tutkimustunnelit ulottuvat jo yli kilometrin syvyyteen. Keväällä käynnistyvät laajennustyöt kohdistuvat kilometrin pituisen hissikuilun ja rikastamon laajennusosan rakentamiseen.

Tällä hetkellä kultamalmia louhitaan noin 400 metrin syvyydestä. Siitä syvyydestä ja vielä muutama sata metriä syvempääkin malmi kannattaa kuljettaa maansiirtoautoilla ylös rikastamolle. Nyt yhden 27 tonnia painavan kivilastin kuljettamiseen kuluu noin tunti. Tonnissa malmia on noin 4,5 grammaa kultaa. Kulta on kivimassassa pieninä hiutaleina, sen takia kulta on erotettava kivestä kemiallisesti rikastamossa.