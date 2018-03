Klubikulttuuri elää Helsingissä vahvana uusien yleisöjen myötä – ”Biitti ei tule koskaan kuolemaan”

– Tuntuu, että samaan aikaan mikään ei ole muuttunut, mutta kaikki on muuttunut. Ihmiset lähtevät lauantaina ulos tanssiakseen hyvää musaa frendien kanssa, projektin puuhamiehiin kuuluva klubikulttuurin pioneeri DJ Orkidea pohtii.

Perusasiat pysyvät siis samana, kun ihmiset kokoontuvat yhteen nauttimaan musiikista ja vapaudesta. Tärkeä rooli on ollut myös sillä, että klubilla saa olla oma itsensä.

– Klubikulttuurihan on alkanut nimenomaan siitä, että vähemmistöt kerääntyivät klubeihin, joissa he voivat tanssia vapaasti ilman, että heitä tuomitaan, osoitetaan sormella tai ei päästetä sisään. Se tunne on edelleen erittäin vahva, arvioi tuottaja Asad Peled.