Kohu ohjaaja Aku Louhimiehen ympärillä ei ehdi vaikuttaa Jussi-palkintoihin – yleisö olisi valmis antamaan Jussin

Kohun keskellä oleva Louhimies on ehdolla kolmessa kategoriassa. Eturivin naisnäyttelijät kertoivat eilen Louhimiehen kiusanneen ja nöyryyttäneen heitä.

– Me tietysti tuetaan ja toivotaan, että juhlaväki tukee heitä henkisesti ja he voi osoittaa sen myös käyttämällä valkoista nauhaa juhlassa tai mustaa asua, kertoo Jussi-gaalan järjestävän Filmiaura ry:n puheenjohtaja Manna Katajisto.

Gaalan teemana on tänä vuonna tasa-arvon tukeminen, vaatimus seksuaalisen häirinnän sekä vallan väärinkäytön loppumisesta elokuva-alalla.

Jussiehdokkaiden valinta ja äänestys on päättynyt viime viikolla eikä Louhimiehen ympärillä vellova kohu vaikuta palkintoihin.

Yleisö ei täysin tuomitse

Yksi arvostetuimmista palkinnoista on parhaan ohjaajan Jussi-patsas, jossa Louhimies on ehdolla Tuntematon sotilas- elokuvasta.

– Kyllä sitä tuntematonta on niin paljon kehuttu, että kai sillä ohjaajallakin on jotain meriittiä, sanoo Eija Ipatulin.

– En ota kantaa ansaitseeko, miksi ei? Mutta sitten taas on se, mikä hänen työmetodi on, niin me voidaan ehkä arvostella sitä, lisää Sami Hirvonen.