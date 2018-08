Kohulennolla palautettu Ahmed väittää asuvansa roskakatoksessa – palauttaako Suomi ihmisiä kodittomiksi? ”Yksistään kodittomuus ei täytä kriteereitä"

MTV Uutiset ei kuitenkaan ole pystynyt varmistamaan sitä, onko videolla varmuudella Suomesta pakkopalautettu henkilö. Stop Deportations – verkoston mukaan videon on kuvannut sama henkilö.

Kodittomuus ei työikäisen miehen kohdalla riitä



Yksi tuollainen syy on oleskelulupa yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella.

Täyttyy vain poikkeustapauksissa

Revon mukaan kynnys oleskelulupaan on korkealla. Kodittomuus ja turvaverkoston puuttuminen ei kaikissa tapauksissa yksinomaan täytä kriteerejä.

– Jos tilanne on sellainen, että perheessä on esimerkiksi lapsia mukana, niin arvioimme lapsen asemaa siinä tilanteessa. Tai jos ajattelemme yksinäistä naista ilman tukiverkkoa tietyissä maissa, niin tilanne on erilainen kuin työikäisen nuoren miehen tilanteessa.