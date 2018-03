Useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut vihaisten koirien vuoksi Heinolassa – poliisin viesti omistajille: "Bodarin näköisen koiran" sijaan lemmikiksi vaikka hamsteri

Aggressiivisesti käyttäytyneet koirat ovat poliisin mukaan tappaneet viime aikoina kolme sivullista koiraa. Koirahyökkäyksissä on loukkaantunut kaksi ihmistä.

Ongelmia aiheuttavat poliisin arvion mukaan etenkin koirat, joiden kasvatusta on laiminlyöty. Tiedotteessaan poliisi kertoo kohdanneensa koiranomistajia, joiden tulisi kohdistaa hoivaviettinsä "bodareiden näköisten koirien" sijaan ennemminkin hamstereihin.

Poliisin mukaan vahingot ovat päässeet tapahtumaan tyypillisesti silloin, kun koira on ollut syystä tai toisesta vapaana esimerkiksi pihalla. Lisäksi on tapauksia, jossa koira on ollut hihnassa, mutta taluttaja ei ole saanut pidettyä sitä aisoissa.