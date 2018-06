Kokaiini ei näy katukaupassa, mutta sen käyttö on lisääntynyt Suomessa

-25-34 vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa 5 prosenttia on kokeillut ja se on lisääntynyt tällä vuosituhannella pikkuhiljaa. Jonkinlaista jalansijaa kokaiini on saanut nuorten aikuisten juhlimiskulttuurissa, Hakkarainen kertoo.

Toisin kuin useissa muissa Euroopan maissa, amfetamiini on Suomessa yhä kokaiinia suositumpaa. Nuorista aikuisista sitä on kokeillut seitsemän prosenttia. Muutoin huumemarkkinat seuraavat Suomessa pitkälti muun Euroopan trendejä.

-Yleensä ne menevät hyvin paljon nuorisokulttuurin muutosten mukaan, mutta on niissä erojakin, juuri yksi on tämä amfetamiinin suhde. Toinen on se, että meillä on kannabiksen käyttö yleistynyt jatkuvasti.